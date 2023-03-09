МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. На польской границе упростили процедуру ветконтроля агропродукции из Украины, которая транзитом направляется в другие страны, сообщило в четверг украинское министерство аграрной политики. Экспорт украинских яиц в Евросоюз вырос на 1370 процентов

"С 9 марта отменен ветеринарный контроль украинской агропродукции, который следует транзитом через Республику Польша в польские порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце, Щецин или в другие страны", — сообщает минагрополитики в Telegram-канале.

По данным министерства, упрощенная процедура будет действовать во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе, работающих на пропуск грузового транспорта. Также сообщается, что на польской территории, грузовики с транзитным товаром после пограничного и таможенного контроля будут опломбировываться.

Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.

В качестве причины протеста организаторы назвали "падение цен на сельскохозяйственную продукцию из-за неконтролируемого импорта товаров из-за рубежа".