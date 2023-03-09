МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Консультации между представителями России и Организации Объединенных Наций (ООН) касательно "черноморской инициативы" состоятся 13 марта в Женеве, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Жители Малави отметили танцами прибытие российских удобрений

Ранее заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак заявлял, что переговоры России и ООН в Женеве на высоком уровне затронут продуктовую сделку.

"На 13 марта в Женеве запланированы очередные раунды консультаций, в которых примет участие российская межведомственная делегация", — сказала Захарова, отметив, что стороны обсудят "зерновую сделку".

По ее словам, в переговорах примут участие заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс и генсек ЮНКТАД Ребекка Гринспан.

Захарова добавила, что выполнение обеих частей "инициативы" будет рассматриваться как оптимистичный сценарий.

"Если это будет бесконечно сваливаться в пике, в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз пессимистический ", — указала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Действие продуктовой сделки истечет 18 марта. Ранее в МИД России говорили, что Запад "хоронит" гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гуттереша, саботируя выполнение российской части "пакета". Министерство отметило, что "пора прекратить разыгрывать продовольственную карту", так как львиная доля украинского зерна идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в нуждающиеся государства.