МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Котировки кукурузы на CBOT в четверг упали до минимума с августа на ожиданиях, что погодный феномен Эль-Ниньо может поспособствовать росту урожая в США. Кроме того, давление на цены оказывали опасения по поводу дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Россия выполнила все обязательства по "зерновой" сделке, заявил Лавров

Ла-Нинья завершилась, сообщили в четверг в Центре прогнозирования климата Национальной метеорологической службы США. Летом 2023 года, как прогнозируется, может сформироваться Эль-Ниньо, который будет сохраняться в течение осени.

Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого температура поверхностного слоя воды в экваториальной и восточной части Тихого океана растет, что может привести к увеличению количества осадков. Этот феномен может улучшить перспективы урожая в США.

"Существует мнение, что Ла-Нинья затухает, и на погодные условия на Среднем Западе может начать влиять феномен Эль-Ниньо, что поспособствует развитию посевов", — отметил Дон Руз, президент U.S. Commodities.

Кукуруза также оказалась под давлением, поскольку трейдеры закрывали длинные позиции. ФРС на этой неделе просигнализировала о вероятности дальнейшего повышения процентных ставок, говорят аналитики.

Между тем в бразильском агентстве Conab повысили оценку урожая кукурузы в стране, что способствует ослаблению опасений относительно сокращения урожая в Аргентине.

Котировки пшеницы упали до нового 18-месячного минимума на фоне низкого спроса на американские зерновые на мировом рынке.

Соя также снизилась в цене. Минсельхоз США в четверг сообщил, что чистый объем экспортных продаж американской сои старого урожая на неделе 24 февраля — 2 марта составил —23 200 тонн из-за аннулирования ряда заявок.

Американский рынок пшеницы в последнее время находился под давлением ввиду высокой конкурентоспособности российского зерна и ожиданий, что сделка по созданию зернового коридора в Черном море будет продлена.

Однако Кремль в четверг заявил, что остается "много вопросов" касательно зерновой сделки.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT завершили сессию с понижением на 14 центов, по 6,11 1/2 доллара за бушель. В ходе сессии котировки опускались до 6,10 1/4 доллара, минимума с августа.

Фьючерсы на пшеницу закрылись снижением на 21,75 цента, по 6,65 3/4 доллара за бушель, в то время как майские фьючерсы на сою подешевели на 7 центов, до 15,10 3/4 доллара за бушель.