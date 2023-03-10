МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 марта включительно снизится до 5344 рублей за тонну, на вывоз ячменя — до 3016,6 рубля, на экспорт кукурузы — до 2615,3 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на экспорт российской пшеницы увеличится с 9 марта

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 300,1 доллара за тонну, на ячмень — при цене 241,1 доллара, на кукурузу — при цене 233,5 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 14 марта включительно составляет 5371,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 3548,8 рубля, кукурузы — 2740 рублей за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.