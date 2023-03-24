МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2023 году планирует нарастить выпуск агрохимической продукции на 1,8% по сравнению с 2022 годом — до 11,3 миллиона тонн, сообщила компания. Финляндия разрешила транспортировку задержанных российских удобрений

"Мы намерены поддержать набранную динамику поступательного развития. В 2023 году мы ожидаем дальнейшего роста выпуска агрохимической продукции — до 11,3 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Компания в начале февраля сообщила, что по итогам прошлого года увеличила выпуск минеральных удобрений и прочей агрохимической продукции на 4,6% по сравнению с 2021 годом — до 11,1 миллиона тонн.

Акционеры "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, утвердили дивиденды за 2022 год в размере 465 рублей на акцию, сообщила компания.

"Собрание также приняло решение о выплате дивидендов из расчета 465 рублей на обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 4 апреля 2023 года.

В начале марта совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды в 465 рублей на акцию из нераспределенной прибыли за 2022 год. Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды за 2022 год

Кроме того, акционеры в ходе годового собрания избрали новый состав совета директоров компании. Новичком в совете стал ректор Тимирязевской академии Владимир Трухачев, сменивший председателя комитета по вознаграждениям и кадрам Ивана Родионова.

Свои места в совете сохранили независимый директор Виктор Иванов, первый заместитель генерального директора Юрий Круговых, первый заместитель генерального директора Сиродж Лоиков, независимый директор Наталья Пашкевич, генеральный директор, член правления компании Михаил Рыбников, руководитель аппарата генерального директора компании Александр Селезнев, председатель совета директоров Виктор Черепов, заместитель председателя совета директоров Александр Шарабайко и независимый директор Андрей Шаронов.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.