МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Себестоимость производства зерна урожая сезона 2023-2024 (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) в России может вырасти на 30-50% по сравнению с уровнем затрат аграриев в прошлый сезон, считает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. РЖД в марте удвоили экспортные перевозки зерна

"Себестоимость производства тонны зерна в РФ в 2023 году может повыситься на 30-50% из-за удорожания ресурсов, хотя оно не столь значительно, как в предыдущий год, а также снижения урожайности и в целом сбора зерна", — сообщил Корбут на конференции "Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма", отметив, что в новом сезоне сельхозпроизводители, возможно, будут ориентироваться на себестоимость в 13-15 тысяч рублей за тонну.

РФ в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна — его было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, — и пшеницы — 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. Урожай нового сезона Корбут оценивает в 127 миллионов тонн по зерну, в том числе 80-81,5 миллиона тонн пшеницы, при условии, что не будет природных катаклизмов.

По его словам, благодаря тому, что в предыдущем сезоне сбор зерна был большим, он пока перекрывает все потери по ресурсам, "за счет огромной урожайности мы получили относительно невысокий рост себестоимости". Но в новом сезоне, из-за снижения урожайности, себестоимость производства возрастет.

Объем экспорта зерна РФ по итогам 2022-2023 сельхозгода он оценивает в 58-59 миллионов тонн и не ожидает отмены экспортной пошлины, которая создает дополнительную нагрузку на себестоимость производства. "Скорее всего, действительно она будет подлакирована повышением расчетной цены до 17-18 тысяч рублей. В принципе, это было очевидно, когда Минсельхоз объявил цены закупочных интервенций", — заметил он.