МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Европейский союз не намерен наказывать за запрет импорта украинской агропродукции, стремиться прийти к компромиссному решению, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Венгрия временно запретила импорт сельхозпродуктов с Украины

Ранее в субботу Польши и Венгрия приняли решение приостановить импорт сельхозтоваров с Украины, поступающих на европейский рынок без пошлин, в связи с протестами местных фермеров. ЕК назвала эту меру "неприемлемой", поообещав тщательно ее изучить.

"Речь идет не о наказании, а о поиске решений в интересах европейцев и украинской стороны", — ответил Мамер на вопрос о возможных мерах ЕК против Польши.

Официальный представитель органа подчеркнул, что страны-члены Евросоюза оказали Украине огромную поддержку. По его словам, ЕК не будет "перекладывать проблемы на плечи граждан этих государств".