БУДАПЕШТ, 17 апр — ПРАЙМ. Венгрия может продлить период запрета на импорт сельскохозяйственных продуктов с Украины, если Евросоюз не примет шагов по защите венгерских аграриев, заявил госсекретарь венгерского министерства сельского хозяйства Шандор Фаркаш. В Венгрии заявили, что не намерены отказываться от поставок сырья из России

"Если Брюссель не примет в вопросе украинского зерна таких защитных мер, которые устроили бы Венгрию, только что установленный срок запрета на импорт может быть продлен", — привело слова Фаркаша, сказанные им на заседании парламента, агентство MTI.

Фаркаш пояснил, что речь идет не только о запрете на ввоз зерна, но и масличных культур и меда.

"Управление по безопасности пищевых цепей и другие органы также исследуют продукцию, поступающую из Украины, и они действительно обнаружили содержание опасных для здоровья веществ, эти продукты будут изъяты с рынка", — добавил министр. В Словакии утвердили запрет на импорт некоторых украинских товаров

Польша и Венгрия 15 апреля заявили о запрете импорта с Украины ряда продуктов растительного и животного происхождения до 30 июня 2023 года. Глава минсельхоза Иштван Надь подчеркнул, что Венгрия ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь ранее в понедельник заявил, что венгерские аграрии лишились около трети доходов из-за наплыва зерна с Украины. Надь подчеркнул, что, помимо зерна, Украина в последний год, пользуясь беспошлинным режимом, стала экспортировать в Европу мед, мясо птицы и яйца, вытесняя венгерскую продукцию с традиционных рынков. По его словам, Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, а несколько образцов показали положительный результат в тесте на ГМО.