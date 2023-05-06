ВАРШАВА, 6 мая — ПРАЙМ. Польша будет требовать от Евросоюза ввести санкции против импорта продуктов питания из России, заявил постоянный представитель Варшавы в Брюсселе Анджей Садось. В Польше оценили настроения фермеров на фоне ситуации с украинским зерном

"Анджей Садось заявил, что Польша считает импорт российских сельскохозяйственных товаров в ЕС под предлогом продовольственной безопасности неприемлемым и потребует санкций в отношении такого импорта", — привело его слова агентство РАР.

По данным агентства, постпред также заявил, что "санкции должны быть введены немедленно, особенно с учетом недавних проблем ЕС с украинским зерном".

До сих пор Еврокомиссия не применяла санкции против импорта российских продуктов питания на рынки ЕС, ссылаясь на возможные угрозы глобальной продовольственной цепочке.