МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. У участников прдуктовой сделки есть время одуматься, обсуждение продолжается, заявил в эфире "Россия 24" посол в Турции Алексей Ерхов. В Киеве оценили "апокалиптичесий сценарий" при запрете на экспорт зерна

Дипломат напомнил, что часть "черноморской инициативы", относящаяся к поставкам украинского зерна, реализуется быстро.

"С другой стороны, российская часть сделки не выполняется практически… Осталось совсем немного дней до 18 мая (срока, на который РФ продлила сделку). Есть время нашим партнерам одуматься и принять во внимание наши озабоченности, наши требования. Контакты идут, посмотрим", — подчеркнул он.

Ерхов добавил, что Турция относится к озабоченности с российской стороны с высочайшей степенью понимания, стараясь оказать влияние на позиции других участников инициативы.