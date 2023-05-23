ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. России и КНР нужно активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции, вместе укреплять продовольственную безопасность, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае. Китай ответил на заявление G7 об экономическом принуждении

"Необходимо активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции. И совместно укреплять продовольственную безопасность", — заявил Мишустин.

Он подчеркнул, двусторонняя торговля сельхозпродукцией идет опережающими темпами. "В прошлом году ее товарооборот увеличился на 42%, превысив 7 миллиардов долларов. А по итогам первого квартала рост составил уже свыше 90%, достигнув почти 2,5 миллиарда долларов", — указал российский премьер.