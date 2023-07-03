АНКАРА, 3 июл — ПРАЙМ. Турция изучает заявления России по продуктовой сделке и относится к ним с пониманием, переговоры по продлению инициативы могут пройти до 18 июля, рассказал РИА Новости знакомый с переговорами источник. Медведев: зерновая сделка в нынешнем виде "нужна только бюргерам"

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал отсутствие доводов для продления сделки. Замглавы МИД Сергей Вершинин, в свою очередь, подчеркивал, что дело идет к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия черноморской инициативы.

"Да, мы знакомы с этими заявлениями, следим за ситуацией, с пониманием относимся к тем проблемам, о которых заявляет российская сторона. Будучи посредниками, мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, в том числе и с западными партнерами. Я не исключаю того, что до нынешнего истечения сроков действия черноморской зерновой инициативы, Анкара и Москва проведут переговоры на различных уровнях, в том числе и на высшем", — сказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что Россия и ООН намерены обсудить ситуацию в ближайшее время. По словам источника, точные дата и место переговоров пока не определили. Собеседника также подчеркнул, что встреча представителей России и ООН определит будущее механизма инициативы.

Кроме того, указал источник, инициатива Турции на фоне заявления лаврова о решении продлолжить поставки агропродукции в страны третьего мира при прекращении зерновой сделки может быть реализована.

"С инициативой по переработке российского зерна в муку для последующей доставки ее в нуждающиеся страны, как вы знаете, выступал господин президент (Тайип Эрдоган) в ходе переговоров с президентом России, господином Владимиром Путиным. Пока не могу сделать прогнозы на этот счет, все зависит от развития ситуации вокруг "зерновой сделки", но исключать того, что эта инициатива турецкого лидера приобретет конкретные черты, я бы не стал", — пояснил он.

ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы.