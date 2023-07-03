МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Часть продуктовой сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется, надежд на исполнение обязательств не так много, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Источник назвал возможную дату переговоров по зерновой сделке

Ранее газета Financial Times сообщала, что Брюссель изучает возможность подключить к SWIFT специально созданную "дочку" Россельхозбанка для расчета по операциям, связанным с поставками агропродукции.

Песков. комментируя сообщения газеты, подчеркнул, что Кремль на данный момент не располагает информацией о выполнении договоренностей по экспорту отечественной агропродукции.

"Пока мы констатируем, что вот эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много", — ответил он на вопрос о надежде на продление "инициативы".

Продуктовая сделка была подписана в прошлом году Россией, Украиной, Турцией и ООН. Согласно договоренности, стороны должны обеспечивать вывод российских и украинских сельхозтоваров на мировые рынки. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся поставок отечественных удобрений и зерна, не выполняется.