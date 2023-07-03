МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Сложная логистика поставок российских минеральных удобрений в Индонезию связана с удаленностью крупных терминалов по их перевалке, затраты на фрахт приходится закладывать в цену, а скидки сделают поставки нерентабельными, прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Леонид Хазанов. Россиянам порекомендовали красивые места для отдыха в Индонезии

Национальная группа производства удобрений Индонезии PT Pupuk Indonesia (Persero) допустила, что может отказаться от импорта российской продукции из-за сложностей в логистике и обратиться вместо этого к Ближнему Востоку, сообщил индонезийский портал Detik. Согласно заявлению вице-президента Pupuk Indonesia по маркетинговым операциям Гатоет Гембиро Ноегрохо, этот шаг связан с последствиями российско-украинского конфликта, который сделал поставки (российского — ред.) сырья для удобрений нестабильными.

"Сложности с поставками удобрений из России в Индонезию есть, и достаточно серьезные, хотя и не такие, как в прошлом году", — говорит Хазанов, отмечая прежде всего тот факт, что в РФ основные терминалы по перевалке удобрений находятся на северо-западе, означая долгую доставку и очень большие затраты на фрахт.

"Выгоднее было бы везти через порты Черного моря или Дальнего Востока. Но на Дальнем Востоке терминалов по перевалке минеральных удобрений нет, а перевалочные мощности черноморских терминалов — это очень небольшие объемы. Вот в этом и есть ключевые трудности по поставке минеральных удобрений из России в Индонезию – и долго, и затратно", — пояснил эксперт.

Избежать отказа от поставок возможно — например, за счет скидок: но поскольку цены на удобрения с прошлого года уже достаточно сильно снизились, рентабельность экспорта в случае скидок может оказаться чуть ли не нулевой, говорит Хазанов. Еще один вариант — долгосрочные соглашения с фиксацией цены на несколько лет: это выгоднее, так как она опять будет подниматься.

"По имеющимся оценкам, объем поставок может составлять от 400 тысяч тонн до 600 тысяч, в зависимости от года. В самой структуре доминируют азотные удобрения, но в последние годы прирастала доля калийных", — уточнил Хазанов. Он также напомнил, что "Еврохим" в 2025 году договорился с Pupuk о поставках на 2023 год, в том числе 225 тысяч тонн калийных удобрений.