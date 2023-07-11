АНКАРА, 11 июл — ПРАЙМ. Турция сообщала о проблеме недополучения бедными странами продукции в рамках зерновой сделки, это подтверждает статистика, рассказал РИА Новости знакомый с переговорами источник. Лавров оценил усилия ООН по российской части "зерновой сделки"

"Да, статистика показывает, что это так (нуждающиеся страны недополучают продукцию – ред.). Этот вопрос неоднократно поднимался официальной Анкарой, в том числе господином президентом (Эрдоганом), в контактах с западными партнерами, об этом заявлялось открыто", — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что турецкий лидер также обусждал пролему с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, стороны рассматривали возможность переработки российскорй агропродукции в Турции для дальнейшей отправки в нуждающиеся государства.

Кроме того, собеседник агентства уточник, что на данный момент Турция не уверена в своих потерях от выхода России из сделки. При этом, подчеркнул источник, решение Москвы повлияет на весь рынок.

Срок действия зерновой сделки оканчивается 17 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно и на его конструктивную позицию. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник сообщал, что разговора Путина и Эрдогана в графике пока нет, обсуждение зерновой сделки может состояться при необходимости, но пока ничего нового по ней нет. Ранее он отмечал, что часть договоренностей, которая касается России, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается.