СТАМБУЛ, 12 июл — ПРАЙМ. Турция продолжит работать над продлением "зерновой сделки", рассматривает предложения России, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В Ливане оценили влияние "зерновой сделки" на продбезопасность страны

Россия, Турция, Украина и ООН летом прошлого года подписали соглашение о поставках российского и украинского зерна нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Эрдоган отметил, что в данный момент турецкая сторона ведет переговоры для продления "черноморской инициативы". По его словам, благодаря сделке свыше 33 тонн зерна вышли на мировые рынки.

"У господина Владимира Путина также есть ряд предложений, мы их учли и продолжаем усилия по переговорам", — подчеркнул турецкий лидер.

Срок действия соглашения оканчивается 17 июля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оснований для продления сделки нет.