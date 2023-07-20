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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230720/841136223.html
Евросоюз продлил беспошлинный ввоз некоторых сельхозтоваров из Молдавии
Сельское хозяйство
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Министры иностранных дел Евросоюза продлили до 24 июля следующего года беспошлинный ввоз некоторых категорий молдавких сельхозтоваров, следует из распространенного заявления... ПРАЙМ, 20.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, ес, молдавия, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Министры иностранных дел Евросоюза продлили до 24 июля следующего года беспошлинный ввоз некоторых категорий молдавких сельхозтоваров, следует из распространенного заявления Совета ЕС.
Согласно документу продление беспошлинного ввоза молдавских слив, яблок, столового винограда, томатов, чеснока, вишни и виноградного сока "поддержит экономику страны".
В Совете добавили, что, в 2023 году импорт этих товаров полностью либерализован, "поскольку действующее законодательство приостанавливает все действующие тарифные квоты (TRQ)".
Ранее продление беспошлинного ввоза поддержал Европарламент.