БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Министры иностранных дел Евросоюза продлили до 24 июля следующего года беспошлинный ввоз некоторых категорий молдавких сельхозтоваров, следует из распространенного заявления Совета ЕС. Приграничные с Украиной страны ЕС призвали продлить запрет на ввоз зерна

Согласно документу продление беспошлинного ввоза молдавских слив, яблок, столового винограда, томатов, чеснока, вишни и виноградного сока "поддержит экономику страны".

В Совете добавили, что, в 2023 году импорт этих товаров полностью либерализован, "поскольку действующее законодательство приостанавливает все действующие тарифные квоты (TRQ)".

Ранее продление беспошлинного ввоза поддержал Европарламент.