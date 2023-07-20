2023-07-20T13:02:17+03:00
2023-07-20T13:02:17+03:00
2023-07-20T13:02:17+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230720/841136386.html
Захарова заявила о заврешении работы стамбульского координационного центра
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стамбульский координационный центр в Турции завершил работу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Он (центр — ред.) завершил работу", — прокомментировала... ПРАЙМ, 20.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, скц, мария захарова, зерновая сделка
https://cdnn.1prime.ru/images/83992/80/839928032.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83992/80/839928032.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83992/80/839928030.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83992/80/839928030.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83992/80/839928014.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83992/80/839928014.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20230719/841123346.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стамбульский координационный центр в Турции завершил работу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Он (центр — ред.) завершил работу", — прокомментировала она сообщения СМИ о том, что российская делегация покинула координационный центр в Стамбуле.
Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля после решения Москвы покинуть "инициативу".