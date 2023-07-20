МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стамбульский координационный центр в Турции завершил работу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова

Захарова ответила на решение США финансировать сельское хозяйство Украины

"Он (центр — ред.) завершил работу", — прокомментировала она сообщения СМИ о том, что российская делегация покинула координационный центр в Стамбуле.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля после решения Москвы покинуть "инициативу".