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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230726/841187618.html
Посол оценил влияние прекращения зерновой сделки на Танзанию
Сельское хозяйство
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Прекращение действия продуктовой сделки не критично для Танзании, Россия продолжит поставки агропродукции в страну, заявил в беседе с РИА Новости посол в Танзании Андрей Аветисян... ПРАЙМ, 26.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, танзания, продуктовая сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — ПРАЙМ. Прекращение действия продуктовой сделки не критично для Танзании, Россия продолжит поставки агропродукции в страну, заявил в беседе с РИА Новости посол в Танзании Андрей Аветисян.
"Разговоров о критичности приостановки зерновой сделки для Танзании не идет. Танзания не особо почувствует на себе прекращение зерновой сделки", — сказал дипломат.
По его словам, российское зерно будет поступать в страну в необхъодимых объемах.
"Танзания не входит в число самых нуждающихся стран. Даже если и будет какой-то дефицит в связи с прекращением сделки, то, как сказал президент России Владимир Путин, Россия сможет на безвозмездной основе заместить зерно", — подытожил Аветисян.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.