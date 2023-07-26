С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — ПРАЙМ. Прекращение действия продуктовой сделки не критично для Танзании, Россия продолжит поставки агропродукции в страну, заявил в беседе с РИА Новости посол в Танзании Андрей Аветисян. Россия не получала просьб от ЦАР о безвозмездной отправке зерна и удобрений

"Разговоров о критичности приостановки зерновой сделки для Танзании не идет. Танзания не особо почувствует на себе прекращение зерновой сделки", — сказал дипломат.

По его словам, российское зерно будет поступать в страну в необхъодимых объемах.

"Танзания не входит в число самых нуждающихся стран. Даже если и будет какой-то дефицит в связи с прекращением сделки, то, как сказал президент России Владимир Путин, Россия сможет на безвозмездной основе заместить зерно", — подытожил Аветисян.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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