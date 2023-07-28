С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Российская молочная продукция только начинает завоевывать африканский рынок, при этом значительный потенциал есть, например, у поставок сухого молока, а успешным примером можно назвать российское мороженое – его в Африке полюбили, сообщил в ходе форума "Россия-Африка" руководитель ФГБУ "Агроэкспорт" Дмитрий Краснов. ФАС оценит влияние молочных комбинатов на установление цен на молоко

"Российская молочная продукция только начинает завоевывать африканский рынок. Тем не менее, мы видим значительный потенциал в развитии поставок сухого молока, молочной сыворотки, спредов", — сообщил Краснов.

По данным "Агроэкспорта", объем экспорта молочных продуктов РФ превышает 820 тысяч тонн в молочном эквиваленте, увеличившись за последние четыре года в физическом выражении на 27%. "Тем не менее, поставки в Африку пока носят ограниченный характер как с точки зрения географии, так и с точки зрения ассортимента. В качестве успешного примера можно привести мороженое. Африканские потребители полюбили российское мороженое. Его экспорт в страны Африки за последние 4 года вырос в 1,5 раза, до 0,6 тысячи тонн в 2022 году", — сообщил Краснов.

Крупнейшим покупателем российской молочной продукции выступает Сенегал, занимая 71% от общего объема поставок; среди других стран, поставки в которые могут существенно увеличиться — в первую очередь, Алжир. "Также мы видим потенциал в развитии сотрудничества с Анголой, Ганой, Кенией, Нигерией и Тунисом в вопросах расширения поставок российской молочной продукции", — сообщил Краснов.

По его мнению, для реализации этого потенциала российским компаниям необходимо расширять сотрудничество с африканскими дистрибуторами с последующим созданием представительств, а также кооперацию с местными переработчиками; помимо этого, необходима аттестация российских производителей молочной продукции соответствующими органами африканских стран.

Краснов также подчеркнул, что завоевывают популярность и российские кондитерские изделия: на сегодняшний день основные поставки российских кондитерских изделий осуществляются в такие государства Северной Африки, как Ливию, Египет, Тунис, а серьезный потенциал для развития поставок кондитерских изделий есть в Гану, Камерун, Кению, Нигерию, Тунис, ЮАР.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.