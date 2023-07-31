МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук считает, что у Украины без зерновой сделки будут проблемы с экспортом зерна. С украинским зерном беда: все покупают российское, а Запад платит

Он заявил, что нынешняя проблема экспорта украинского зерна во многом носит искусственный характер. По его словам, "она возникла по вине тех, кто использовал зерновую сделку исключительно в коммерческих целях".

"Был проигнорирован пакетный характер договоренностей и их изначальные гуманитарные цели обеспечения продовольствием наиболее нуждающихся стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Туда шли мизерные объемы", — напомнил он.

"Когда сделка еще работала, подконтрольные Киеву порты и морской гуманитарный коридор использовались для провокаций и атак против российских гражданских и военных объектов. А также для перевозки продукции военного назначения и террористических нападений в нарушение черноморской инициативы", — сказал он.

Полищук заметил, что руководство Украины хочет, чтобы зерновой коридор проходил вдоль берегов Румынии и Болгарии при сопровождении турецких военных кораблей. "В Анкаре, правда, дали понять, что не пойдут на такой шаг. Молчат по этому поводу и в ООН", — отметил собеседник агентства.

"Западные кураторы Киева советуют ему активнее задействовать альтернативные маршруты, так называемые "коридоры солидарности". Однако и здесь для Украины не все просто. Ее соседи: Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия, Польша – согласны пропускать украинское зерно транзитом, но отказываются принимать его у себя из-за конкуренции. Две недели назад они выступили за продление запрета на импорт украинских зерновых", — рассказал Полищук.

"Помочь Украине с экспортом зерна недавно вызвалась Латвия, которая объявила о готовности предоставить свои порты. Однако кратчайший путь к ним лежит через Белоруссию, отношения с которой Киев разрушил. Иными словами, везде без России либо проблемно, либо тупик", — заключил дипломат.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

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