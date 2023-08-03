БРЮССЕЛЬ, 3 авг — ПРАЙМ. Евросоюз продолжает работать над укреплением альтернативных путей поставок украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок после прекращения действия "зерновой сделки", говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном в четверг на сайте европейской внешнеполитической службы. Песков прокомментировал слова Борреля про российское зерно

"Мы продолжаем укреплять наши "линии солидарности" в качестве альтернативных путей для поставок украинского сельскохозяйственного экспорта на мировой рынок через ЕС", — сказано в тексте.

По заявлению Борреля, эти маршруты позволили экспортировать более 41 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возвращение России к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед РФ, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT "Россельхозбанка".

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.