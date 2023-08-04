МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Экспорт пшеницы РФ в августе может составить 4,7−4,9 миллиона тонн, что вдвое выше результата аналогичного периода прошлого года, следует из оценок аналитического центра железнодорожного оператора "Русагротранс". Тендер Египта показал рост спроса на российскую пшеницу, заявили экспортеры

"Прогноз экспорта пшеницы в августе 2023 года с учетом ЕАЭС — 4,7-4,9 миллиона тонн, что более чем в два раза превысит результат августа прошлого года (2,23 миллиона тонн)", — говорится в отчете (его приводит журнал "поле.рф", который, как и "Русагротранс", входит в состав "Деметра-холдинга").

"Спрос на российскую пшеницу в мире растет, а география стран-импортеров расширяется", — пишут аналитики. Например, в июле ее экспорт, включая страны ЕАЭС, они оценивают в рекордные 4,21 миллиона тонн против предыдущего рекорда в 4 миллиона тонн в 2018 году.

В пятерке основных импортеров — Турция, Египет, Саудовская Аравия, Бангладеш и Израиль. Кроме того, полагают аналитики, Россия может возобновить и нарастить поставки в Венесуэлу, Индонезию и ряд стран Южной Европы.

Кроме этого, в июле был поставлен исторический рекорд по месячному вывозу ячменя — почти 1,1 миллиона тонн на фоне растущих экспортных цен и нулевой пошлины при ослаблении курса рубля: максимальный объем вывоза этой культуры был обеспечен за счет поставок в Саудовскую Аравию, Ливию, Тунис и другие страны.