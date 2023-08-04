"Русагротранс": экпорт российской пшеницы может достичь 4,7 — 4,9 миллиона тонн в августе
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Экспорт пшеницы РФ в августе может составить 4,7−4,9 миллиона тонн, что вдвое выше результата аналогичного периода прошлого года, следует из оценок аналитического центра железнодорожного оператора "Русагротранс".
"Прогноз экспорта пшеницы в августе 2023 года с учетом ЕАЭС — 4,7-4,9 миллиона тонн, что более чем в два раза превысит результат августа прошлого года (2,23 миллиона тонн)", — говорится в отчете (его приводит журнал "поле.рф", который, как и "Русагротранс", входит в состав "Деметра-холдинга").
"Спрос на российскую пшеницу в мире растет, а география стран-импортеров расширяется", — пишут аналитики. Например, в июле ее экспорт, включая страны ЕАЭС, они оценивают в рекордные 4,21 миллиона тонн против предыдущего рекорда в 4 миллиона тонн в 2018 году.
В пятерке основных импортеров — Турция, Египет, Саудовская Аравия, Бангладеш и Израиль. Кроме того, полагают аналитики, Россия может возобновить и нарастить поставки в Венесуэлу, Индонезию и ряд стран Южной Европы.
Кроме этого, в июле был поставлен исторический рекорд по месячному вывозу ячменя — почти 1,1 миллиона тонн на фоне растущих экспортных цен и нулевой пошлины при ослаблении курса рубля: максимальный объем вывоза этой культуры был обеспечен за счет поставок в Саудовскую Аравию, Ливию, Тунис и другие страны.
https://1prime.ru/Agriculture/20230804/841297365.html