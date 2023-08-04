МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. США следует перестать врать в заявлениях о возобновлении продуктовой сделки, западные страны скрывают реальное положение дел, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В США раскрыли причину страха Вашингтона из-за Украины

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее обещал "продолжить" содействовать поставкам российских сельхозтоваров при возвращении Москвы к зерновой сделке, подчеркнув, что санкции якобы не затрагивают продовольственные продукты.

"В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать – довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая", – сказала Захарова.

По ее словам, западные страны замалчивают реальное положение дел. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомтсва напомнила, что украинская агропродукция в основном поставлялась "сытой" Европе, а Киев использовал морской гуманитарный коридор из Одессы в Стамбул для "террористических атак" против России.

Кроме того, подчеркнула она, Запад не комментировал отказ разблокировать российские удобрения для безвозмездной поставки в нуждающиеся государства, пытаясь при этом принизить гуманитарные поставки пшеницы в Африку.

Захарова напомнила, что подобные действия вновь демонстрируют коммерческий и ограниченный характер черноморской инициативы, а также истинное отношение к меморандуму Россия-ООН.