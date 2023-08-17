МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Арбузы при желании можно в центральной России вырастить на дачном участке и даже дома, рассказал в эфире радио Sputnik агроном Михаил Воробьев. Россиянам объяснили, почему нельзя пробовать арбуз перед покупкой

Он отметил, что процесс выращивания арбузов не сложнее возделывания огурцов. Так, есть около 10-15 видов арбуза, способных произрастать в столичном регионе.

Эти арбузы небольшие по размеры, однако, когда созревают, то получаются сточными и сладкими, уточнил Воробьев.

Такие арбузы, рассказал агроном, выращивают, наподобие огурцов, то есть предварительно высевают рассаду, после чего сажают в почву.

"Особых трудностей нет. Как вы выращиваете огурцы, так можно вырастить и арбузы", – сказал специалист.

Для вызревания арбуза на московских широтах необходимо предоставить арбузу особые условия, предупредил он, пояснив, что им нужно тепло порядка 25-30 градусов.

В Москве и области такой температурный режим можно обеспечить только в закрытом грунте. Это означает, что в столичном регионе арбузы можно вырастить в парниках, теплицах или на подоконниках квартир.

В зависимости от сорта, в таких условиях арбузы вызревают за 110–120 дней, сказал агроном.