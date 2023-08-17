МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минсельхозпрод перечислил региональным сельхозпроизводителям 3,3 миллиарда рублей субсидий на развитие отрасли, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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"С начала года организациям АПК… Подмосковья и сельскохозяйственных товаропроизводителей направлено 3 миллиарда 300 миллионов рублей по 18 видам субсидий. Из них в полном объёме перечислены средства по семи видам: поддержка молочного животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, поддержка производства овощей открытого и защищенного грунта, развитие мясного животноводства, производство и реализация зерновых культур, а также развитие сельского туризма",  рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным ведомства, на сегодняшний день перечислено более 65% субсидий от общего плана.

Помимо этого, выплаты были направлены на поддержку племенного животноводства, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, производство индейки, гусей, поддержку производства картофеля, компенсацию процентов по инвесткредитам и другое.

"В Подмосковье ежегодно государственную поддержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона", — добавили в Минсельхозпроде.