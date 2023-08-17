МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Минсельхозпрод перечислил региональным сельхозпроизводителям 3,3 миллиарда рублей субсидий на развитие отрасли, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Володин отметил успехи отечественного сельского хозяйства

"С начала года организациям АПК… Подмосковья и сельскохозяйственных товаропроизводителей направлено 3 миллиарда 300 миллионов рублей по 18 видам субсидий. Из них в полном объёме перечислены средства по семи видам: поддержка молочного животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, поддержка производства овощей открытого и защищенного грунта, развитие мясного животноводства, производство и реализация зерновых культур, а также развитие сельского туризма", — рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным ведомства, на сегодняшний день перечислено более 65% субсидий от общего плана.

Помимо этого, выплаты были направлены на поддержку племенного животноводства, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, производство индейки, гусей, поддержку производства картофеля, компенсацию процентов по инвесткредитам и другое.

"В Подмосковье ежегодно государственную поддержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона", — добавили в Минсельхозпроде.