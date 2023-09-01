АНКАРА, 1 сен — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи затронут вопрос продуктовой сделки, Анкара рассчитывает на успех, заявил главный советник турецкого лидера, посол Акиф Чагатай Кылыч. Турция предупредила Запад о риске роста цен на сельхозтовары при конфликте

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября в середине дня.

"Российская сторона не сделала заявления о своем полном выходе (из зерновой сделки). У них (у российской стороны) есть условия. В этом смысле мы видим, что по некоторым пунктам разногласий на переговорах достигнуто продвижение, есть надежда. Последняя ситуация будет обсуждаться на саммите (президентов Турции и РФ) в понедельник. Мы осторожны, надеемся, что мы добьемся успеха", — сказал Кылыч в беседе с телеканалом A Haber.

По его словам, проблема зерновой сделки актуальна, поскольку после вв приостановки цены на агропродукцию в мире начали повышаться.

"Мы ведем всю нашу деятельность и в ООН, и в ЕС вместе. Здесь мы играем ведущую роль. Мы получаем интенсивную поддержку со стороны всего мира в реализации зернового коридора", — подчеркнул советник президента Турции.