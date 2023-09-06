АНКАРА, 6 сен — ПРАЙМ. ООН уделяет особое внимание работе над возрождением продуктовой слелки, а не над альтернативами по вывозу украинского зерна, передает турецкое госагентство Anadolu, сославшись на пресс-секретаря Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA) Йенса Лаерке. Польские власти не пустят украинское зерно в страну и после 15 сентября

"Лаерке ответил на письменный запрос корреспондента… об альтернативных черноморской зерновой инициативе вариантах вывоза зерна с Украины. Лаерке отметил, что в настоящее время основное внимание уделяется возрождению черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении.

Как отметил пресс-секретарь, возрождение зерновой сделки поспособствует экспорту миллионов тонн российской и украинской агропродукции, разгрузит рынки, а также повысит безопасность мореплавания в Черном море.

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва вернется к "черноморской инициативе", когда все пункты меморандума Россия — ООН, содержащие часть сделки, касающуюся российского экспорта, будут выполнены.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию с зерновой сделкой. По словам Путина, Россия через пару-тройку недель начнет поставлять шести африканским странам бесплатное зерно. Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул готовность Турции содействовать в переработке российской агропродукции для дальнейшей отправки в нуждающиеся государства, а также выразил надежду на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия в Африку.

Позднее Эрдоган сообщал, что ООН предложила ввести производный от SWIFT механизм посредничества по оплате российского продовольствия и прорабатывает опрос страхования кораблей.