МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Сбор зерновых в России на текущий момент составил уже 112 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Швейцарская НПО сообщила о коррупции в Одессе в рамках зерновой сделки

"На сегодняшний день собрано уже 112 миллионов тонн", — сообщил Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

По другим культурам сбор также ведется достаточно динамично, добавил он. "В целом по всем сельхозкультурам рассчитываем выйти на показатели, превышающие среднемноголетние значения", — сказал министр.

Патрушев отметил, что также в активной фазе озимый сев: по планам, в 2023 году его площадь составит 20 миллионов гектаров.

Президент Владимир Путин в понедельник заявил, что Россия в 2023 году может собрать порядка 130 миллионов тонн зерна, а экспортный потенциал ожидается на уровне 60 миллионов тонн.