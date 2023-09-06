2023-09-06T12:15:08+03:00
2023-09-06T12:15:08+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230906/841670629.html
Глава Минсельхоза отчитался о сборе урожая в России
Сельское хозяйство
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Сбор зерновых в России на текущий момент составил уже 112 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "На сегодняшний день собрано уже 112 миллионов... ПРАЙМ, 06.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, минсельхоз рф, зерно, урожай
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Сбор зерновых в России на текущий момент составил уже 112 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"На сегодняшний день собрано уже 112 миллионов тонн", — сообщил Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.
По другим культурам сбор также ведется достаточно динамично, добавил он. "В целом по всем сельхозкультурам рассчитываем выйти на показатели, превышающие среднемноголетние значения", — сказал министр.
Патрушев отметил, что также в активной фазе озимый сев: по планам, в 2023 году его площадь составит 20 миллионов гектаров.
Президент Владимир Путин в понедельник заявил, что Россия в 2023 году может собрать порядка 130 миллионов тонн зерна, а экспортный потенциал ожидается на уровне 60 миллионов тонн.