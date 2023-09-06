МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Новые инициативы ООН по зерновой сделке не предлагают ничего нового, не могут стать основой для нормализации российского агроэкспорта России, заявили в Министерстве иностранных дел страны. В МИД заявили о стремлении Японии и Южной Кореи продолжать бизнес в России

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложением возобновить зерновую сделку и подведением итогов предыдцщих идей организации.

"На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта.", — следует из публикации на портале внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что у переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT нет рабочих альтернатив. МИД подчеркнул, что специальная страховая платформа для российской сельхозпродукции, обещанная в августе прошлого года", по непонятным причинам до сих пор не создана.

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва вернется к "черноморской инициативе", когда все пункты меморандума Россия — ООН, содержащие часть сделки, касающуюся российского экспорта, будут выполнены.