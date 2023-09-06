МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Обеспечение реализации меморандума Россия-ООН о разблокировке экспорта российской агропродукции фактически приостановлено, регулярные отчеты о проделанной работе прекратились, говорится в опубликованном на сайте МИД страны заявлении. Путин заявил о готовности России обеспечить потребности Турции в зерне

"Остается открытым вопрос и о дальнейших планах ооновцев по обеспечению реализации меморандума Россия-ООН, поскольку (генсек организации) Антониу Гутерреш заверил об отсутствии намерений выходить из договоренности. Однако в настоящее время соответствующая деятельность фактически приостановлена: у курирующей договоренности генсекретаря ЮНКТАД Ребекки Гринспан еще с июля есть приглашение приехать в Москву для проведения очередного раунда консультаций, но в настоящее время даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено", — сказано в сообщении.

При этом, отметили в ведомстве, представители ООН в совместном координационном центре в Стамбуле не получали мандат на прекращение "инициативы".

МИД подчеркнул, что Россия, в соответствии с позицией, озвученной президентгом Владимиром Путиным, готова изучить вопрос возобновления зерновой сделки после выполнения ранее выдвинутых требований, в том числе снятия санкций с занятых в сельскохозяйственной сфере компаний. Кроме того, поставки российской агропродукции нуждающимся странам продолжатся.

"Очевидно, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются, а в Киеве и вовсе заявляют о том, что будут продолжать добиваться ужесточения санкций против России, нимало не заботясь о нуждах стран Глобального Юга в зерне и удобрениях, а также о продовольственной безопасности в целом", — подчеркнули в заявлении.

Черноморская инициатива, которую 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля.