МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Европейский союз продолжит помогать Украине даже в случае обращения Владимира Зеленского в суд из-за запрета на ввоз зерна. Такое мнение выразил РИА Новости профессор кафедры мировой экономики и политики ВШЭ Максим Братерский. В Турции рассказали, кто скоро заменит Зеленского на посту президента

Ранее Зеленский заявлял о возможности Киева обратиться в международный арбитражный суд, если Еврокомиссия продлит запрет на ввоз украинского зерна.

По словам профессора, в случает судебного разбирательства накачанный пропагандой имидж Зеленского не пострадает в глазах Европы, которая привыкла "спорить из-за копеечки".

Братерский отметил, что восточноевропейские страны не хотят приносить в жертву интересы своих фермеров. При этом, подчеркнул он, суд не изменит позицию ЕС по поддержке Украины.

"Мы же плохие, а они хорошие. Западный человек непостижимым для нас образом умеет применять клише, видеть вещи по-разному. Экспорт зерна из России… это плохо. А экспорт зерна из Украины — это благородная вещь, но он мешает интересам демократических фермеров", — сказал профессор.

Однако подобная ситуация показала, что "дружба против России дружбой, а табачок врозь", заключил он.