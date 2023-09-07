2023-09-07T15:24:37+03:00
2023-09-07T15:24:37+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230907/841683823.html
Украина начала экспортировать зерно через Хорватию
Сельское хозяйство
Новости
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Киев начал использовать хорватские порты для перевозки зерна, сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко. Сообщается, что Свириденко приняла участие в двусторонней... ПРАЙМ, 07.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, хорватия, зерно
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Киев начал использовать хорватские порты для перевозки зерна, сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
Сообщается, что Свириденко приняла участие в двусторонней встрече на саммите "Инициативы трех морей" в Бухаресте, с премьером Хорватии Андреем Пленковичем она обсудила вопросы открытия новых торговых маршрутов для экспорта украинского зерна, а также уделила внимание поиску решения о снятии экспортных ограничениях для украинской агропродукции.
"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты… Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы развивать его, расширяя возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет и дальше играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами", — приводятся слова Свириденко на сайте министерства экономики Украины.
Как сообщали украинские СМИ, Украина стала ассоциированным партнером "Инициативы трех морей", такой же статус получила и Молдавия. Лидеры 12 стран договорились в Бухаресте, что инициатива сосредоточится на проектах, связанных с зеленой энергетикой, передовыми технологиями и цифровой безопасностью.