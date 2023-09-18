ООН, 18 сен — ПРАЙМ. Заявление ООН о зависимости спасения голодающих во всем мире от зерновой сделки не соответствуют действительности, выход России из "черноморской инициативы" не повлиял на увеличение стоимости сельхозпродукции на мировых рынках, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель страны при организации Василий Небензя. Главы МИД Турции и Германии обсудили зерновую сделку

Зерновая сделка, она же "черноморская инициатива", подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.

"Продолжаем слышать громкие заявления от пресс-службы и функционеров всемирной организации, что от "черноморской инициативы" (украинской части стамбульской "пакетной сделки"), дескать, зависит спасение голодающих по всему миру", — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что данные заявления не соответствуют действительности, отметив, что российская сторона приводила соответствующие доказательства.

Кроме того, добавил Небензя, выход России из соглашений не приводил к росту цен на продовольствие. По его словам, напротив, стоимость агропродукции снижалась.

Постпред России также указал, что консультации Москвы с ООН по "черноморской инициативе продолжаются".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны обманывали насчет целей сделки, поскольку нуждающие государства получили меньше миллиона тонн украинского зерна из 32,8 миллионна тонн вывезенных (три процента), остальные 70 процентов ушли в Евросоюз и другие обеспеченные страны.

Небензя добавил, что у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и его команды нет рычагов для решения системных проблем с реализацией части сделки, касающейся российских удобрений и продовольствия. Дипломат напомнил, что Россия не "сидела сложа руки", договорилась о безвозмездном обеспечении Африки агропродукцией.

"Президент России подробно освещает эти усилия в своих выступлениях. Как и называл четкие условия возвращения России в "черноморскую инициативу". Мы их подробно излагали и здесь. И это никакой не шантаж, как это пытаются представить на Западе, а требования выполнить то, что нам обещали год назад", — пояснил он.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва вернется к "черноморской инициативе", когда все пункты меморандума Россия — ООН, содержащие часть сделки, касающуюся российского экспорта, будут выполнены. Позднее генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что для возрождения "черноморской инициативы" нужно создать систему взаимных гарантий. Он подчеркивал, что восстановление зерновой сделки — одна из главных задач ООН.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00.