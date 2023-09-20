МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Объем производства шампиньонов в РФ по итогам 2023 года прогнозируется на уровне более 150 тысяч тонн, на 12% выше 2022 года, но рынок лесных грибов еще выше — оценочно за 2023 год, удачный для "тихой охоты", их сбор в РФ превысит 800 тысяч тонн, сообщили РИА Новости в Россельхозбанке со ссылкой на данные собственного центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования. В Польше считают украинское сельское хозяйство угрозой для Евросоюза

"Российское грибное производство в основном представлено выращиванием шампиньонов, объем производства которых за последние 5 лет увеличился в 7 раз", — сообщили в банке. По оценкам экспертов РСХБ, по итогам 2023 года объем сбора этих грибов превысит 150 тысяч тонн против 134 тысяч тонн в 2022 году; в первом полугодии текущего года уже выращено 74,15 тысячи тонн шампиньонов.

В свою очередь рынок лесных грибов практически не подвергается официальному учету, добавили в банке: но в среднем потребление свежих дикорастущих грибов в стране превышает потребление культивируемых, составляя порядка 6 килограммов на душу населения в год.

"С учетом сбора дикоросов населением и заготовки лесных грибов предпринимателями с арендуемых участков по итогам 2023 года объем собранных грибов в стране превысит 800 тысяч тонн, при этом только 10% из этого объема попадает в промышленный оборот", — уточняют эксперты. В этом году "тихой охоте" благоволит погода – например, в Центральном федеральном округе это и дождливое и теплое лето, и затяжное "бабье" — с нетипично высокими для этого периода температурами.

ЭКЗОТИКА И ЭКСПОРТ

Культура потребления грибов в России в последнее время всё больше входит в привычку: в промышленных масштабах в стране производят даже экзотические грибы — например, шиитаке, эринги и эноки; однако их потребление, отмечают в банке, пока остается на уровне 3-5 граммов на человека в год. Рост интереса к грибной экзотике сдерживается в первую очередь незнанием этих грибов населением, говорят эксперты: в среднем россиянину известны не более десяти видов лесных грибов. Путин обсудил с Ким Чен Ыном отношения в сфере сельского хозяйства

Сейчас основные производства грибов в промышленных масштабах сосредоточены в европейской части страны, а для успешного и стабильного развития индустрии экзотических грибов требуются новые фермы — со специальным оборудованием и технологическим сопровождением фермеров. По мнению экспертов РСХБ, реализация новых инвестпроектов в сфере грибоводства целесообразна прежде всего на востоке страны, где продукция будет удовлетворять спрос местного населения и способствовать импортозамещению продукции из Китая.

В банке сообщили, что в 2022 году объем экспорта российских грибов — включая и свежие, и замороженные, и консервированные, и готовые — составил 11,3 тысячи тонн, на 12% выше уровня 2021 года, а главными потребителями выступали Белоруссия (44% от общего объёма 2022 года) и Казахстан (22%).