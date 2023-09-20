МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз России рассчитывает, что в течение ближайших двух-трех лет работа по преодолению импортозависимости по семенам в отечественном АПК покажет хороший результат, сообщил в ходе пленарного заседания Госдумы министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Патрушев спрогнозировал объем урожая зерновых в 2023 году

"Этой теме мы уделили достаточно большое количество времени; и НИИ, которые нам переданы, и наша работа по взаимодействию этих НИИ с крупным бизнесом должна в течение двух-трех лет дать соответствующий результат", — сказал министр, отвечая на вопрос депутата о том, какие меры предпринимаются для снижения импортозависимости по семенам и какая господдержка оказывается отечественным селекционерам в области семеноводства.

Ранее в ходе выступления он перечислил уже действующие и планируемые инструменты: в частности, с 2023 года в 2,5 раза увеличен размер возмещения прямых понесенных затрат на создание селекционно-семеноводческих центров, c 2024 года планируется возмещать до 70% затрат на семена базовых культур, произведенные в рамках соответствующей федеральной научно-технической программы.

"Пока у нас неплохо получается. Самое главное, что мы смогли организовать крупный бизнес, который согласился в это направление вкладывать деньги и согласился брать отечественные семена", — заметил министр, напомнив, что с иностранными селекционерами Россия будет работать на особых условиях.

"С 1 сентября у нас вступили в силу новые правила, в соответствии с которыми локализация производства семян должна быть полной – начиная с передачи нам исходных технологий. Мы создаем платформу для организации всего производственного цикла на территории России. Те, кто готов соблюдать правила, получают возможность работы на быстрорастущем рынке семян нашей страны", — сказал Патрушев.

"Надо понимать, что импортная селекция на сегодняшний день более доступна: она идет в пакете с соответствующими химпрепаратами, которые позволяют более серьезные урожаи собирать. Но тем не менее мы занимаемся именно тем, чтобы выстроить свою систему, которая могла бы также пакетно быть предоставлена нашим аграриям для получения достойных урожаев", — добавил он.