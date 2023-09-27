МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский перестарался, когда выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН, выдвигая претензии Польше в связи с зерновой сделкой, заявил в интервью телеканалу Polsat вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Медведчук высказался об отношении ЕС к Украине

По его словам, дело "дошло до очень печальной ситуации".

"Конечно, Владимир Зеленский преувеличил", — подчеркнул он, добавив, что украинский лидер не должен был говорить такие слова.

"Его понесло", — охарактеризовал он произошедшее.

Зеленский с трибуны Генассамблее ООН заявил, что "некоторые европейские друзья Украины играют в солидарность в политическом театре", одновременно "устраивая драму из-за зерна". По его мнению, они помогают "подготовить сцену для московского актера".

Украина и приграничные с ней восточноевропейские страны в настоящий момент находятся в конфликтной ситуации из-за вопроса поступления украинской сельхозпродукции на территорию этих государств. Ранее с разрешения Еврокомиссии Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния ввели весной этого года запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. В середине сентября Евросоюз объявил, что запрет продеваться не будет, но Польша, Словакия и Венгрия заявили, что сделают это в одностороннем порядке.