МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Неблагодарность украинской власти во главе с Владимиром Зеленским по отношению с странам, помогающим Киеву в конфликте с Россией, может привести к потере союзников, пишет главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в статье для Telegraph. Что творится с Зеленским? Европейцы недоумевают от его поведения

"Зеленский и украинские зерновые магнаты вместо того, чтобы вести конструктивный диалог, выбрали публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию. Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности, это означает начало вражды с верными друзьями, которые поддерживали Украину в ее самые темные часы", — отметил он.

Автор поясняет, что для стран, которые "делают многое для помощи Киеву, вполне разумно желание оградить свой народ от некоторых затрат". "Польша не может ставить под угрозу свой сельскохозяйственный сектор только для того, чтобы увеличить прибыль украинских фермеров, которые хотят продавать свою продукцию в Варшаве, а не в Париже", — считает Бычинский.

По его мнению, "опрометчивый торговый спор", в который Украина вступила с Польшей, Словакией и Венгрией, возможно, является "самой вопиющей ошибкой", допущенной Киевом.

"Если такая позиция сохранится, страны, уже несущие значительное бремя поддержки Украины, могут пересмотреть или ослабить свои позиции", — констатирует автор.