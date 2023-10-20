МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 октября включительно упадет до 5297,7 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя станет нулевой, на вывоз кукурузы — уменьшится до 2218,1 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Экспортная пошлина на пшеницу увеличится в октябре

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 252,6 доллара за тонну, на ячмень — при цене 162,1 доллара, на кукурузу — при цене 195,8 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 по 24 октября включительно составляет 5734,7 рубля за тонну, ячменя — 772,6 рубля, на вывоз кукурузы — 3271,8 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.