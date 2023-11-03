МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 3 ноября ввел временные ограничения на импорт в Россию животных из некоторых провинций Нидерландов в связи с выявлением на территории страны вируса блютанга, говорится в сообщении ведомства. Минсельхоз предложил беспошлинную квоту на импорт мяса кур

"В связи с выявлением на территории Нидерландов вируса блютанга 3-го серотипа, Россельхознадзор с 3 ноября ввел временные ограничения на ввоз в Россию из провинций Флеволанд, Утрехт, Северная Голландия и Южная Голландия Нидерландов крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных, восприимчивых к блютангу, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих, спермы быков, баранов и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота", — сообщила служба.

Кроме того, ограничен транзит крупного и мелкого рогатого скота и восприимчивых видов животных из указанных провинций через российскую территорию.

Служба напоминает, что Нидерланды с 2012 года были объявлены свободными от блютанга, однако в 2023 году рецидив ранее искорененного заболевания возник сразу в четырех провинциях государства.

"Россельхознадзор следит за развитием эпизоотической ситуации по блютангу на территории третьих стран и принимает необходимые меры для защиты территории России от заноса указанного заболевания", — заключило ведомство.