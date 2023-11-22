2023-11-22T17:31:25+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231122/842342747.html
Минсельхоз Ливана оценил последствия израильских обстрелов белым фосфором
Сельское хозяйство
Новости
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КАИР, 22 ноя — ПРАЙМ. Израильские обстрелы территории Ливана с применением запрещенного белого фосфора негативно влияют на экономику страны, рассказал РИА Новости министр... ПРАЙМ, 22.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КАИР, 22 ноя — ПРАЙМ. Израильские обстрелы территории Ливана с применением запрещенного белого фосфора негативно влияют на экономику страны, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан.
Он отметил, что с 8 октября и по сей день Израиль наносит "зверские удары" по ливанской территории с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора, что оказывает непосредственное воздействие на ливанскую экономику.
"Убытки колоссальные!" — сказал он.
Министр рассказал, что в результате израильских обстрелов, страна потеряла сотни гектаров плодородных земель.
"Война и агрессия Израиля против Южного Ливана, как и против сектора Газа, имеет прямые последствия, и их последствия уже начали проявляться… путём сжигания сотен гектаров плодородных земель", — добавил аль-Хадж Хасан.