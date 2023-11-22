КАИР, 22 ноя — ПРАЙМ. Израильские обстрелы территории Ливана с применением запрещенного белого фосфора негативно влияют на экономику страны, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан. Пушков спрогнозировал изменение отношения Запада к Израилю

Он отметил, что с 8 октября и по сей день Израиль наносит "зверские удары" по ливанской территории с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора, что оказывает непосредственное воздействие на ливанскую экономику.

"Убытки колоссальные!" — сказал он.

Министр рассказал, что в результате израильских обстрелов, страна потеряла сотни гектаров плодородных земель.

"Война и агрессия Израиля против Южного Ливана, как и против сектора Газа, имеет прямые последствия, и их последствия уже начали проявляться… путём сжигания сотен гектаров плодородных земель", — добавил аль-Хадж Хасан.