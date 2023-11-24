КИШИНЕВ, 24 ноя — ПРАЙМ. Молдавские власти специально не обращают внимание на проблемы протестующих фермеров, так как кабмин страны вступил в сговор с банками с целью скупки сельскохозяйственных земль, считает бывший президент республики Игорь Додон. Эксперт рассказал о колоссальных потерях молдавских фермеров

Молдавские аграрии хотят, чтобы власти ввели мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличили финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые.

В четверг, 23 ноября, группа протестующих передала премьеру Молдавии Дорину Речану свои требования и, не дождавшись ответа, направилась с техникой в центр Кишинева. Полиция попыталась пресечь действия манифестантов и потребовала освободить проезжую часть. Между сторонами возникла потасовка, протестующих оттеснили. При этом несколько колонн все же смогли заехать в город. Фермеры оставили технику на ночь на центральной площади Кишинева, чтобы продолжить протест на следующий день.

Додон отметил, что фермеры просят правительство о помощи, а оно открывает рынок для дешевого украинского зерна.

"Это схема правительства и иностранных коммерческих банков. Сейчас идет массовая экспроприация сельскохозяйственных земель у фермеров, специально им не помогают, чтобы банки в счет кредитов забрали земли и эти земли перешли агрохолдингам", — заявил он в видеотрансляции в соцсетях.

Экс-президент подчеркнул, что действия властей можно трактовать как преступление в пользу западных интересов.