МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в декабре останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота — снизится до 3312,7 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Правительство продлило действие экспортных пошлин на подсолнечное масло

Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в декабре рассчитана при индикативной цене 783,9 доллара за тонну. В ноябре также действует нулевая пошлина, ее значение рассчитано при индикативной цене 838,8 доллара за тонну.

Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в декабре рассчитана по индикативной цене 232,8 доллара за тонну. Ее значение в ноябре составляет 5773,1 рубля за тонну, ставка рассчитана при цене 249,9 доллара за тонну.

В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года была введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло, пошлина на экспорт подсолнечного шрота была введена на период с 1 мая по 31 августа. В начале июля прошлого года правительство РФ продлило на год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года — и перевело расчет пошлин на масло и шрот в рубли.

В конце августа действие пошлин снова было продлено — до 31 августа следующего года.

Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля прошлого года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.