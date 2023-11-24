2023-11-24T16:20:33+03:00
2023-11-24T16:20:33+03:00
2023-11-24T16:20:33+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231124/842368466.html
Пошлина на экспорт российской пшеницы снизится с 29 ноября
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 ноября по 5 декабря включительно снизится до 3820,2 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы —... ПРАЙМ, 24.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, пошлина, минсельхоз рф, пшеница
https://cdnn.1prime.ru/images/83485/73/834857384.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83485/73/834857384.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83485/73/834857383.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83485/73/834857383.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83485/73/834857382.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83485/73/834857382.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20231123/842347545.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 ноября по 5 декабря включительно снизится до 3820,2 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — уменьшится до 642 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 253,7 доллара за тонну, на ячмень — 165,8 доллара, на кукурузу — при цене 189,7 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 ноября включительно составляет 4395,4 рубля за тонну, на вывоз ячменя пошлина нулевая, на вывоз кукурузы — 1013,1 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.