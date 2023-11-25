МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Правительство России окажет дополнительную поддержку овоще- и картофелеводам регионов, в которых введен средний уровень реагирования, сообщается на сайте кабмина. В России решили внедрять новую сельскохозяйственную культуру

"Производители картофеля и других овощей в регионах, на территории которых в 2023 году введён средний уровень реагирования, смогут получить дополнительную поддержку в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин… Документ будет опубликован", — говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь получат сельхозпроизводители, имущество которых пострадало в результате действий вооружённых формирований Украины. Подчеркивается, что на поддержку производителей картофеля и овощей в 2024 году предусмотрено 4,5 миллиарда рублей.