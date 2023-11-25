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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231125/842372209.html
Российские аграрии со средним уровнем реагирования получат допподдержку
Сельское хозяйство
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Правительство России окажет дополнительную поддержку овоще- и картофелеводам регионов, в которых введен средний уровень реагирования, сообщается на сайте кабмина. "Производители... ПРАЙМ, 25.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, сельское хозяйство, правительство рф, финансовая поддержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Правительство России окажет дополнительную поддержку овоще- и картофелеводам регионов, в которых введен средний уровень реагирования, сообщается на сайте кабмина.
"Производители картофеля и других овощей в регионах, на территории которых в 2023 году введён средний уровень реагирования, смогут получить дополнительную поддержку в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин… Документ будет опубликован", — говорится в сообщении.
Отмечается, что помощь получат сельхозпроизводители, имущество которых пострадало в результате действий вооружённых формирований Украины. Подчеркивается, что на поддержку производителей картофеля и овощей в 2024 году предусмотрено 4,5 миллиарда рублей.