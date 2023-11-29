МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В октябре в икре трех сахалинских производителей были обнаружены живые личинки рода аnisakis, а также нематоды, скребни, трематоды и цестоды, пишут "Известия" со ссылкой на данные Россельхознадзора. Эксперты предсказали, что в России подешевеет красная икра

По данным газеты, обнаруженные виды паразитов способны нанести серьезный вред здоровью человека, включая развитие острых язв с некрозом стенок желудка и кишечника.

Приморское региональное управление Россельхознадзора провело исследование продукции у таких компаний, как "САХРЫБТОРГ", ООО "Сах Голд Фиш", ООО РПК "Брайда". В ходе проверки икра была изъята, сообщает издание.

Общественный совет при Роспотребнадзоре предупредил, что перед Новым годом нарушения в отрасли могут усилиться. Кроме того, "Союз осетроводов России" зафиксировал мошенничество на российском рынке икры, где 40 процентов рынка заполнено импортным фальсификатом, включая дешевую китайскую черную икру, которая может угрожать здоровью потребителя.