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2023
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Россельхознадзор обнаружил живых личинок в сахалинской красной икре
Сельское хозяйство
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В октябре в икре трех сахалинских производителей были обнаружены живые личинки рода аnisakis, а также нематоды, скребни, трематоды и цестоды, пишут "Известия" со ссылкой на данные... ПРАЙМ, 29.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, икра
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В октябре в икре трех сахалинских производителей были обнаружены живые личинки рода аnisakis, а также нематоды, скребни, трематоды и цестоды, пишут "Известия" со ссылкой на данные Россельхознадзора.
По данным газеты, обнаруженные виды паразитов способны нанести серьезный вред здоровью человека, включая развитие острых язв с некрозом стенок желудка и кишечника.
Приморское региональное управление Россельхознадзора провело исследование продукции у таких компаний, как "САХРЫБТОРГ", ООО "Сах Голд Фиш", ООО РПК "Брайда". В ходе проверки икра была изъята, сообщает издание.
Общественный совет при Роспотребнадзоре предупредил, что перед Новым годом нарушения в отрасли могут усилиться. Кроме того, "Союз осетроводов России" зафиксировал мошенничество на российском рынке икры, где 40 процентов рынка заполнено импортным фальсификатом, включая дешевую китайскую черную икру, которая может угрожать здоровью потребителя.