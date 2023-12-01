2023-12-01T14:36:00+03:00
2023-12-01T15:01:34+03:00
2023-12-01T14:36:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231201/842433184.html
Россия наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай, заявил Титов
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия активно замещает "ножки Буша" на китайском рынке, увеличивает экспорт сельхозпродукции, США пока остаются основными поставщиками. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости... ПРАЙМ, 01.12.2023
сельское хозяйство, бизнес, экономика, новости, россия, китай, борис титов, экспорт сельхозпродукции
https://cdnn.1prime.ru/images/83446/15/834461520.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83446/15/834461520.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83446/15/834461519.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83446/15/834461519.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83446/15/834461507.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83446/15/834461507.jpg
https://1prime.ru/business/20231201/842432758.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 1 дек — ПРАЙМ. Россия активно замещает "ножки Буша" на китайском рынке, увеличивает экспорт сельхозпродукции, США пока остаются основными поставщиками. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Чиновник прибыл в Пекин 29 ноября.
По словам Титова, Россия по-прежнему остается главным поставщиком сырья и энергоресурсов на китайский рынок, при этом диверсифицирует поставки.
Он отметил, что российская агропродукция постепенно замещает американскую на рынках КНР.
"Это касается зерна, это касается мясопродукции. Сегодня и мясо птицы уже поставляется. То есть мы сегодня активно "ножки Буша" замещаем в Китае", — сказал собеседник агентства.
Титов добавил, что в данный момент США пока остаются основными сельхозэкспортерами на китайский рынок.