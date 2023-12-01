ПЕКИН, 1 дек — ПРАЙМ. Россия активно замещает "ножки Буша" на китайском рынке, увеличивает экспорт сельхозпродукции, США пока остаются основными поставщиками. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Титов считает выгодным производство китайских автомобилей в России

Чиновник прибыл в Пекин 29 ноября.

По словам Титова, Россия по-прежнему остается главным поставщиком сырья и энергоресурсов на китайский рынок, при этом диверсифицирует поставки.

Он отметил, что российская агропродукция постепенно замещает американскую на рынках КНР.

"Это касается зерна, это касается мясопродукции. Сегодня и мясо птицы уже поставляется. То есть мы сегодня активно "ножки Буша" замещаем в Китае", — сказал собеседник агентства.

Титов добавил, что в данный момент США пока остаются основными сельхозэкспортерами на китайский рынок.