КИШИНЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии заявило, что решение России о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям. В "Молдовагазе" назвали декабрьскую цену российского газа

Ранее Россельхознадзор сообщил, что вынужден с 4 декабря вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию.

"Решение российских властей о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям", — говорится, в частности, в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

В ведомстве утверждают, что российское эмбарго не имеет отношения к качеству продукции из Молдавии. "Мы считаем обвинения необоснованными и поспешными", — отмечается в документе.

Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. Теперь, по сообщению Россельхознадзора, ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за "систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России", а также "отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции".