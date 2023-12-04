2023-12-04T13:24:09+03:00
2023-12-04T13:24:09+03:00
2023-12-04T13:24:09+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231204/842449827.html
Абрамченко поручила увеличить производство курицы и яиц
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения производства яиц и мяса кур, сообщает РБК со ссылкой... ПРАЙМ, 04.12.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, яйца, курица, виктория абрамченко
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/64/841646434.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/64/841646434.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/64/841646433.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/64/841646433.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/64/841646421.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84164/64/841646421.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20231124/842358711.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения производства яиц и мяса кур, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее поручение.
"Внимание властей к производству курицы и яиц усилилось на фоне подорожания этих продуктов — в июле этого года стоимость курицы в рознице побила исторический рекорд", — отмечает издание.
По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, отрасль работает над стабилизацией цен путем обеспечения баланса спроса и предложения.
"Государство финансово поддерживает малоимущие семьи, что сказывается на покупках продуктов. Чтобы удовлетворить растущий спрос, нам необходимо увеличить производство мяса птицы минимум на 3-5%", — объяснил он.
Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в октябре цены на мясо курицы поднялись на 26,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.