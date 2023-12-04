МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения производства яиц и мяса кур, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее поручение. Даже яйца импортные. Почему дорожает самый народный продукт

"Внимание властей к производству курицы и яиц усилилось на фоне подорожания этих продуктов — в июле этого года стоимость курицы в рознице побила исторический рекорд", — отмечает издание.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, отрасль работает над стабилизацией цен путем обеспечения баланса спроса и предложения.

"Государство финансово поддерживает малоимущие семьи, что сказывается на покупках продуктов. Чтобы удовлетворить растущий спрос, нам необходимо увеличить производство мяса птицы минимум на 3-5%", — объяснил он.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в октябре цены на мясо курицы поднялись на 26,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.