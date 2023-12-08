2023-12-08T11:35:34+03:00
2023-12-08T11:35:34+03:00
2023-12-08T11:35:34+03:00
2023
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Египет расширил список российских поставщиков молока в страну
Сельское хозяйство
Новости
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Египет расширил перечень российских производителей молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в страну, сообщил Россельхознадзор. "Генеральная организация ветеринарной... ПРАЙМ, 08.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, египет, россельхознадзор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Египет расширил перечень российских производителей молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в страну, сообщил Россельхознадзор.
"Генеральная организация ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет расширила перечень российских предприятий по производству молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в Египет", — говорится в сообщении.
Таким образом, доступ на рынок Египта получили еще шесть российских организаций по производству молока и молочной продукции. Теперь двенадцать молокоперерабатывающих предприятий РФ могут поставлять свою продукцию в эту страну.
"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право на экспорт своей продукции в Египет", — уверили в ведомстве.