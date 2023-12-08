МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Египет расширил перечень российских производителей молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в страну, сообщил Россельхознадзор. Продажи туров из России в Египет восстановились после спада

"Генеральная организация ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет расширила перечень российских предприятий по производству молока и молочной продукции, имеющих право на экспорт в Египет", — говорится в сообщении.

Таким образом, доступ на рынок Египта получили еще шесть российских организаций по производству молока и молочной продукции. Теперь двенадцать молокоперерабатывающих предприятий РФ могут поставлять свою продукцию в эту страну.

"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право на экспорт своей продукции в Египет", — уверили в ведомстве.